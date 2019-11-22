Банки обяжут раскрыть полную информацию об услугах на сайтах

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Нацбанк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Также в ведомстве утвердили рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Цель новых требований – обеспечить полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей.
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“Банкам нужно изменить информацию об услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать требованиям. Понимая, что это требует времени и ресурсов, НБУ дает финансовым учреждениям 6 месяцев для адаптации”, – говорится в сообщении.
Требования к информации услуг банков:
Регулятор будет ежедневно проводить мониторинг этих требований. За их несоблюдение нарушителей будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.
Для работы с обращениями потребителей НБУ рекомендует:
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