Банки обяжут раскрыть полную информацию об услугах на сайтах

Нацбанк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Также в ведомстве утвердили рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Цель новых требований – обеспечить полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей.

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“Банкам нужно изменить информацию об услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать требованиям. Понимая, что это требует времени и ресурсов, НБУ дает финансовым учреждениям 6 месяцев для адаптации”, – говорится в сообщении.

Требования к информации услуг банков:

предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате: указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возвращения, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т. п;

потребитель должен иметь возможность скачать с сайта файл с информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т. д, а также легко сравнить услуги нескольких разных банков;

разместить на сайтах банков калькуляторы для расчета затрат или доходов от услуги;

указывать в рекламе существенные характеристики банковской услуги: информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и тому подобное.

Регулятор будет ежедневно проводить мониторинг этих требований. За их несоблюдение нарушителей будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Для работы с обращениями потребителей НБУ рекомендует:

учреждениям разработать автоматизированную базу данных с информацией об обращениях граждан;

определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения;

проводить программы обучения сотрудников банка, работающих с клиентами;