Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7486, в котором отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. За закон проголосовали 350 народных депутатов.

Об этом сказано в законопроекте “О внесении изменений в закон “О дорожном движении” об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных”…

Как сейчас. Лица, которые движутся в инвалидных креслах с двигателем, не отнесены к участникам дорожного движения, поэтому они фактически лишены права на безопасное движение.

Как определяют права таких лиц в этом законопроекте:

они могут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

они могут двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине;

лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам;

они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов;

во время движения они должны выполнять ПДД ;

лица, которые двигаются в колясках, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные.

Что нельзя делать – перевозить грузы, мешающие управлению, буксировать прицепы, перевозить пассажиров.

Безопасность. Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а двигающиеся в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.

Справка Finance.ua:

Основанием для вынесения штрафа полиции являются:

фото-, видеофиксация;

объяснения свидетелей;