Рада отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7486, в котором отнесла лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. За закон проголосовали 350 народных депутатов.
Об этом сказано в законопроекте “О внесении изменений в закон “О дорожном движении” об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных”…
Как сейчас. Лица, которые движутся в инвалидных креслах с двигателем, не отнесены к участникам дорожного движения, поэтому они фактически лишены права на безопасное движение.
Как определяют права таких лиц в этом законопроекте:
Что нельзя делать – перевозить грузы, мешающие управлению, буксировать прицепы, перевозить пассажиров.
Безопасность. Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а двигающиеся в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.
Основанием для вынесения штрафа полиции являются:
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