В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в Киеве

Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Об этом в IKEA сообщили в комментарии НВ Бизнес.

«Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции», — проинформировали в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Напомним, решение о выходе на украинский рынок IKEA приняла в сентябре 2017 года. Согласно планам корпорации, в Киеве появится магазин городского формата (city store). Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 года в ТРЦ Ocean Mall в Киеве. Позже в корпорации проинформировали, что магазин откроют до конца года. В июле этого года IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве. По информации НВ Бизнес, IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.

Развитием сети в Украине занимается IKEA Юго-Восточная Европа, являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.