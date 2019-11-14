День финансов, 19 ноября: 🤼‍♂️ борьба с бедностью и планы по развитию 💻 ИТ-рынка в Украине

Вторник, 19 ноября. Украинцам готовят много нового:

Борьбу с бедностью. Кабмин поддержал законопроект, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку наиболее нуждающихся семей. Планируется увеличить: размер поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; пособия на детей из малообеспеченных семей; пособия по уходу за одинокими пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста.

Телеграм-канал для поиска денег. Кстати, о бедности, мы также решили помогать бороться с этим явлением в Украине. Чтобы помочь нашим читателям с поиском денег, Finance.ua решил трансформировать телеграм-канал “Суперскидки” в “Ищи деньги с Finance.ua”. Теперь на канале в режиме 24/7 можно найти новые акции и розыгрыши от финансовых компаний; варианты для ссуд под 0%; советы, как можно получить выгоду от кредитных средств.

Развитие ИТ-рынка. А вот Минцифры направило свою работу на то, чтобы создавать для ИТ-компаний благоприятные условия. Планируют реформировать систему налогообложения для ИТ-отрасли, создать аналог IP-box-режима, ввести рабочие визы для ИТ-специалистов из СНГ и Азии, а также внедрить е-резидентство.

Улучшение правил применения РРО. В Раде зарегистрировали проект закона, благодаря которому планируют уменьшить расходы и время налогоплательщиков на налоговое администрирование; уменьшить количество судебных дел в налоговых спорах; повысить рейтинг Украины в Doing Business. За неиспользование РРО планируют ввести штрафы.

Упрощение для “еврономеров”. В Раде зарегистрировали два законопроекта, которые должны облегчить жизнь владельцам “еврономеров”. Одним законопроектом предлагают убрать на 180 дней коэффициент возраста. Во втором законопроекте планируют на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Подробнее по ссылке.

Конференцию для финансового розничного бизнеса. 29 ноября в Киеве состоится конференция для ключевых представителей финансового розничного бизнеса – FinRetail 2019. Представители регуляторных органов обсудят готовность небанковских финансовых организаций к переходу под регулирование НБУ после принятия Закона о СПЛИТЕ, риски потери лицензий, диджитализацию рынка.

👉 Больше о программе и условиях участия по ссылке .