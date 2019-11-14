Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностью

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Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку наиболее нуждающихся семей.
Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.
Законопроект предусматривает:
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