Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностью

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку наиболее нуждающихся семей.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.



Законопроект предусматривает:

С 1 января 2020 года увеличение поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся под опекой, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, и для детей с инвалидностью из их числа от 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста;

С 1 июля 2020 года повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц с 21 до 25% прожиточного минимума;

в программе предусмотрена возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участию в общественных работах, открытию собственного дела;

повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном стороннем уходе (в среднем 672 грн ежемесячно).

Справка Finance.ua:

Согласно госбюджету на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна возрасти с 1638 грн до 1769 грн.

Прожиточный минимум: на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.

Прожиточный минимум: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн.