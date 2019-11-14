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Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностью

Правительство одобрило законопроект, направленный на борьбу с бедностью

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку наиболее нуждающихся семей.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.
 
Законопроект предусматривает:

  • С 1 января 2020 года увеличение поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся под опекой, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, и для детей с инвалидностью из их числа от 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста;
  • С 1 июля 2020 года повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц с 21 до 25% прожиточного минимума;

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  • в программе предусмотрена возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участию в общественных работах, открытию собственного дела;
  • повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном стороннем уходе (в среднем 672 грн ежемесячно).

Справка Finance.ua:

  • Согласно госбюджету на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.
  • Минимальная пенсия в течение следующего года должна возрасти с 1638 грн до 1769 грн.
  • Прожиточный минимум: на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.
  • Прожиточный минимум: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн.
  • Прожиточный минимум: для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн.
По материалам Finance.UA
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