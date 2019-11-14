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Правила применения РРО планируют улучшать - законопроект

Правила применения РРО планируют улучшать - законопроект

15 ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2453, в котором планируют улучшать правила применения РРО.

Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг “по развитию малого бизнеса и мер по детенизации оборота товаров и услуг.”

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этот законопроект уменьшит расходы и время налогоплательщиков на налоговое администрирование; уменьшит количество судебных дел в налоговых спорах; повысит рейтинг Украины в Doing Business.

Что предлагают:

  • исключить обязанность использования РРО субъектами хозяйствования (в т.ч. интернет-магазинах), которые получают платежи за предоставленные товары (услуги) в безналичной форме (с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п.). При этом указанные субъекты хозяйствования имеют право применять РРО по желанию;
  • исключить возможность применения ответственности к субъектам хозяйствования, которые осуществляют доставку товаров, за то, что они на месте проведения расчетов не хранят полученные средства;
  • уменьшить размеры финансовых санкций за нарушение требований Закона о РРО к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги), по решению соответствующих контролирующих органов.

Планируют ввести штрафы за неиспользование РРО:

  • за нарушение, совершенное впервые – 1 грн;
  • за каждое последующее совершенное нарушение – 100% стоимости проданныx с нарушениями, установленными этим пунктoм, товаров (услуг).

Справка Finance.ua:

  • Министр финансов Украины Оксана Маркарова разъяснила, у каких ФЛП могут быть проблемы. По ее словам, новые нормы законодательства в отношении физических лиц – предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выигрывает честный малый бизнес.
По материалам Finance.UA
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