Правила применения РРО планируют улучшать - законопроект

15 ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2453, в котором планируют улучшать правила применения РРО.

Об этом говорится в Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг “по развитию малого бизнеса и мер по детенизации оборота товаров и услуг.”

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этот законопроект уменьшит расходы и время налогоплательщиков на налоговое администрирование; уменьшит количество судебных дел в налоговых спорах; повысит рейтинг Украины в Doing Business.

Что предлагают:

исключить обязанность использования РРО субъектами хозяйствования (в т.ч. интернет-магазинах), которые получают платежи за предоставленные товары (услуги) в безналичной форме (с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п.). При этом указанные субъекты хозяйствования имеют право применять РРО по желанию;

исключить возможность применения ответственности к субъектам хозяйствования, которые осуществляют доставку товаров, за то, что они на месте проведения расчетов не хранят полученные средства;

уменьшить размеры финансовых санкций за нарушение требований Закона о РРО к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги), по решению соответствующих контролирующих органов.

Планируют ввести штрафы за неиспользование РРО:

за нарушение, совершенное впервые – 1 грн;

за каждое последующее совершенное нарушение – 100% стоимости проданныx с нарушениями, установленными этим пунктoм, товаров (услуг).

Справка Finance.ua: