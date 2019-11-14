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В Украине планируют создать благоприятные условия для деятельности ИТ-компаний.
Что именно в планах, рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-отрасли Александр Борняков на конференции SaaS Nation, сообщает пресс-служба Минцифры.
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“Работа команды Минцифры направлена на то, чтобы ИТ-компании имели благоприятные условия для деятельности в Украине”, – говорится в сообщении.
Планы Минцифры в отношении ИТ-рынка:
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