В Украине планируют создать благоприятные условия для деятельности ИТ-компаний.

Что именно в планах, рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-отрасли Александр Борняков на конференции SaaS Nation, сообщает пресс-служба Минцифры.

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“Работа команды Минцифры направлена ​​на то, чтобы ИТ-компании имели благоприятные условия для деятельности в Украине”, – говорится в сообщении.

Планы Минцифры в отношении ИТ-рынка:

реформа налогообложения для украинского ИТ-отрасли. Украинским ИТ-компаниям будет выгодно работать легально;

создание аналога IP-box-режима. Специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в частности ИТ-компании. Такой режим работает в ряде стран Европы;

введение рабочих виз для ИТ-специалистов из СНГ и Азии. Таким образом украинские ИТ-компании смогут легально привлекать к работе в Украине нужных им специалистов;