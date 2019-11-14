Что готовят владельцам еврономеров

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В парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны облегчить жизнь владельцам “еврономеров”.
Об этом сказано в законопроекте №2345 “Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.” и № 2342.
Что предлагают – убрать на 180 дней коэффициент возраста.
Сейчас ставка акциза определяется по формуле – ставка акциза = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто.
Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.
Законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов.
Этот транспорт облагаться штрафами не будет. Эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.
С 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить.
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