Что готовят владельцам еврономеров

В парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны облегчить жизнь владельцам “еврономеров”.

Об этом сказано в законопроекте №2345 “Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.” и № 2342 .

Что предлагают – убрать на 180 дней коэффициент возраста.

Сейчас ставка акциза определяется по формуле – ставка акциза = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто.

Базовая ставка – 50 евро (двигатель объемом до 3000 см куб.);

если более 3000 см куб. – 100 евро;

ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб. – 75 евро;

более 3500 см куб. – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов.

Этот транспорт облагаться штрафами не будет. Эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

С 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить.

Справка Finance.ua:

2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены. Отсрочка применена до 1 января 2020 года.