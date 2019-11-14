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Что готовят владельцам еврономеров

Что готовят владельцам еврономеров

В парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны облегчить жизнь владельцам “еврономеров”.

Об этом сказано в законопроекте №2345 “Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.” и № 2342.

Что предлагают – убрать на 180 дней коэффициент возраста.

Сейчас ставка акциза определяется по формуле – ставка акциза = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто.

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  • Базовая ставка – 50 евро (двигатель объемом до 3000 см куб.);
  • если более 3000 см куб. – 100 евро;
  • ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб. – 75 евро;
  • более 3500 см куб. – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Законопроект №2345 предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов.

Этот транспорт облагаться штрафами не будет. Эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

С 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить.

Справка Finance.ua:

  • 2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены. Отсрочка применена до 1 января 2020 года.
  • В Украине “чернобыльцев” предлагают освободить от растаможки автомобилей.
По материалам Finance.UA
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