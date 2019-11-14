До FinRetail 2019 осталось менее двух недель. О чем будут говорить эксперты и участники конференции

29 ноября в Киеве состоится конференция для ключевых представителей финансового розничного бизнеса – FinRetail 2019, на которой участники и эксперты обсудят наиболее актуальные темы отрасли.

В ходе дискуссионной панели, посвященной переформатированию рынка после принятия Закона о СПЛИТЕ, бизнес и представители регуляторных органов обсудят готовность небанковских финансовых организаций к переходу под регулирование НБУ, риски потери лицензий, диджитализацию рынка, требования по защите прав потребителей, дорожную карту переходного периода и многие другие краеугольные вопросы.

Модератор дискуссии – председатель Совета «Независимой ассоциации банков Украины» – Роман Шпек. Среди участников: народный депутат, председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Украины IX созыва – Даниил Гетманцев, директор департамента лицензирования НБУ – Александр Бевз, председатель правления СК “Арсенал Страхование” – Сергей Авдеев, CEO moneyveo – Елена Андроникова, председатель правления, ассоциация ВАФК – Анна Замазеева, СЕО финансовой компании Dinero – Илья Веселый.

Впервые в Украине популярный бизнес тренер, эксперт по вопросам лояльности и идеологии бизнеса, автор бестселлера «Большая Перемена» и «Ценностное управление» – Константин Харский расскажет об уникальном опыте одного банка, который пережил отзыв лицензии, расплатился со всеми клиентами и снова вернулся на рынок, а клиенты вернулись к ним. При этом на сегодняшний день ведет успешный бизнес и является одним из лидеров рынка.

Также в рамках мероприятия будут говорить:

О важности выбора бренда в финансовой сфере и о том, как привести клиента к покупке, расскажет управляющий партнер маркетингового агентства Aimbulance Виктор Дубровин.

Стоит ли вашему банку создавать собственный необанк? Вся правда и правила игры на перспективу всех необанков мира в презентации генерального менеджера, партнера Lugera Ukraine, автора книги «Диджитал Эра. Просто о цифровых технологиях» – Анастасии Шевченко.

Нужно ли банку продавать небанковские продукты и зачем это клиентам, во что превращается синергия банковских и небанковских услуг в Диджитал, продемонстрирует на реальных цифрах руководитель бизнеса небанковских продуктов ПриватБанк – Алексей Туривный.

Зачем компании программа лояльности, или почему быть компанией с программой лояльности не значит быть лояльной компанией – в презентации менеджера направления операционная трансформация и управленческий консалтинг компании Deloitte – Игорь Банашко.

О роли сервиса в продажах, клиентоориентированном подходе и особенностях работы с сегментом Прайвет расскажет вице-президент, руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ (Чехия) – Алексей Александров.

Примерами построения эффективных моделей кросс-продаж поделится начальник управления CRM и кросс продаж, ПУМБ – Сергей Караулов.

Как построить кредитную фабрику или кредитный конвейер без физического присутствия человека, презентует руководитель отдела аналитики компании CS – Татьяна Киришун.

Кроме того, участников конференции ждет уникальный авторский мастер-класс на тему «Как избежать эмоционального выгорания на работе» от бизнес тренера, гештальт-терапевта, актера и преподавателя театр-студии импровизации “Черный Квадрат” – Александра Олешко.

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Мероприятие рекомендуется посетить: руководителям розничного бизнеса банков, страховых и микрофинансовых компаний, ритейлерам, реализующим или интересующимся реализацией финансовых продуктов, юридическим и консалтинговым компаниям.

Организатор конференции компания – BankOnline.

Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC и ИТ-компаний – IT Ukraine Association; а также медиа-партнеров: Minfin.com.ua, Finance.ua, UaNews, PaySpaceMagazin, ФУЕТЕ, Work.ua, Forinsurer.