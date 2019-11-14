До FinRetail 2019 осталось менее двух недель. О чем будут говорить эксперты и участники конференции

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29 ноября в Киеве состоится конференция для ключевых представителей финансового розничного бизнеса – FinRetail 2019, на которой участники и эксперты обсудят наиболее актуальные темы отрасли.
В ходе дискуссионной панели, посвященной переформатированию рынка после принятия Закона о СПЛИТЕ, бизнес и представители регуляторных органов обсудят готовность небанковских финансовых организаций к переходу под регулирование НБУ, риски потери лицензий, диджитализацию рынка, требования по защите прав потребителей, дорожную карту переходного периода и многие другие краеугольные вопросы.
Модератор дискуссии – председатель Совета «Независимой ассоциации банков Украины» – Роман Шпек. Среди участников: народный депутат, председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде Украины IX созыва – Даниил Гетманцев, директор департамента лицензирования НБУ – Александр Бевз, председатель правления СК “Арсенал Страхование” – Сергей Авдеев, CEO moneyveo – Елена Андроникова, председатель правления, ассоциация ВАФК – Анна Замазеева, СЕО финансовой компании Dinero – Илья Веселый.
Впервые в Украине популярный бизнес тренер, эксперт по вопросам лояльности и идеологии бизнеса, автор бестселлера «Большая Перемена» и «Ценностное управление» – Константин Харский расскажет об уникальном опыте одного банка, который пережил отзыв лицензии, расплатился со всеми клиентами и снова вернулся на рынок, а клиенты вернулись к ним. При этом на сегодняшний день ведет успешный бизнес и является одним из лидеров рынка.
Также в рамках мероприятия будут говорить:
Кроме того, участников конференции ждет уникальный авторский мастер-класс на тему «Как избежать эмоционального выгорания на работе» от бизнес тренера, гештальт-терапевта, актера и преподавателя театр-студии импровизации “Черный Квадрат” – Александра Олешко.
Больше о программе и условиях участия на сайте
Мероприятие рекомендуется посетить: руководителям розничного бизнеса банков, страховых и микрофинансовых компаний, ритейлерам, реализующим или интересующимся реализацией финансовых продуктов, юридическим и консалтинговым компаниям.
Организатор конференции компания – BankOnline.
Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC и ИТ-компаний – IT Ukraine Association; а также медиа-партнеров: Minfin.com.ua, Finance.ua, UaNews, PaySpaceMagazin, ФУЕТЕ, Work.ua, Forinsurer.
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