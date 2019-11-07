День финансов, 13 ноября: законопроект о земельной реформе, прибыль банков, $300 тыс. за должность в «Нафтогазе»

Среда, 13 ноября. Что предусматривает законопроект о введении рынка земли, и как изменится система пенсионных выплат.

Законопроект о рынке земли. Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли. Согласно проекту закона, смогут покупать землю граждане Украины, юрлица Украины, территориальные общины, государство. Запрет на покупку сельхозземель вводится для юрлиц, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства.

В то же время, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что при открытии рынка земли один её гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком. Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и компаниями из группы “Приват” в 2006-2016 годах. Основаниями для такого судебного решения стало то, что спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом.

$300 тыс. за должность в «Нафтогазе». Сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки участников организованной преступной группировки, среди которых – сотрудница Офиса президента. Детективы ведомства задокументировали вымогательство чиновницей $300 тыс. от физлица за «помощь» в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе».

Условие для продажи украинской “дочки” Сбербанка. В Сбербанке РФ заявили, что возобновят переговоры по продаже украинского дочернего банка только после снятия с него санкций в Украине.

Причины высокой прибыли банков. В Нацбанке заявляют, что прибыль банковского сектора Украины в январе-сентябре составила 48,4 млрд грн – в 4,4 раза больше, чем в прошлом году. Как сообщается, темпы роста депозитов достаточны для поддержания кредитования, а рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги обеспечивает высокую прибыль.

Автоматическое назначение пенсии. Как свидетельствует указ Президента Владимира Зеленского №837/2019, в Украине до 31 декабря 2019 года должны ввести электронные услуги по назначению пенсий, “Пенсионный калькулятор”, который будет автоматически рассчитывать размер пенсии согласно соответствующим данным. Кроме того, до 30 июня 2020 года должны ввести профессиональную накопительную пенсионную систему.

Facebook Pay от Facebook. Социальная сеть Facebook анонсировала систему электронных платежей под названием Facebook Pay. Данная инновация позволит пользователям совершать оплату через Messenger, Instagram и WhatsApp.