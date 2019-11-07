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Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысяч

Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили и задержали по подозрению в получении взятки участников организованной преступной группировки, среди которых – сотрудница Офиса президента, сообщила пресс-служба НАБУ.

Позже стало известно, что речь идет о Светлане Кондзеле – руководительнице Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП.

Работая «под прикрытием», детективы ведомства задокументировали вымогательство чиновницей $300 тыс. от физлица за «помощь» в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе». Позже в Офисе факт задержания подтвердили.

Светлану Кондзелю и ее соучастницу – бывшую заместительницу Министра культуры Украины (некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в Офисе утверждают, что речь идет о Виктории Лесничей), включая других участников группировки, задержали непосредственно после получения первого транша взятки в размере $150 тысяч.

По материалам УБР
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