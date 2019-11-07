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Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИ

Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИ

Суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и компаниями из группы “Приват” в 2006-2016 годах.

Так, 4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО “Тех-Трейд-Инвест” к Приватбанку, ООО “Парктур”, ООО “Скорзонера”, ООО “Шелта”, ООО “Аспект” и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и ответчиками.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что “спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом”.

По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами “двумя параллельными способами – а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты “R” или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривны к доллару США”.

“Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой принадлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров”, – говорится в тексте постановления.

“Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, что предусмотрено в ст. 627 Гражданского кодекса “, – говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда.

Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по “процентам “R” или вознаграждением за пользование кредитом” по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО “Тех-Трейд-Инвест” является ООО “Скорзонера”, конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По материалам Finbalance
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