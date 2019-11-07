В Минэкономики сообщили, сколько будет стоить гектар украинской земли

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При открытии рынка земли один её гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.
Об этом в интервью сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
“Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется “только украинцы покупают”)”, – рассказал он.
Парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектов о рынке земли.
В понедельник, 11 ноября, на акции протеста против действий власти по внедрению земельной реформы на главные магистрали страны вышли аграрии.
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