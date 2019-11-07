0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 163 0

Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтении

Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли.

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Читайте также: Кто сможет покупать землю в Украине

Законопроект разработан с целью формирования законодательного поля для введения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами Украины.

По мнению авторов законопроекта, его принятие даст:

  • полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами Украины;
  • установление объективной рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в процессе их экономического оборота и рост капитализации земли;
  • увеличение инвестиционных возможностей аграрного сектора, в частности, через развитие ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения;
  • рациональное перераспределение земель сельскохозяйственного назначения и оптимизация их использования и тому подобное.

Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года:

  • вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства;
  • норма не будет распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Кто сможет покупать землю:

  • граждане Украины;
  • юридические лица Украины;
  • территориальные общины;
  • государство;
  • иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юрлица Украины, с учетом связанных лиц:

  • в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины;
  • в пределах одной области – 8% земель;
  • в пределах Украины – 0,5% земель.

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
  • Законопроектом предусматривается право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам, созданным по законодательству Украины, территориальным общинам и государству.
  • Сейчас в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, которые получили в собственность около 7 млн граждан.
  • Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.