Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли.

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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Законопроект разработан с целью формирования законодательного поля для введения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами Украины.

По мнению авторов законопроекта, его принятие даст:

полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами Украины;

установление объективной рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в процессе их экономического оборота и рост капитализации земли;

увеличение инвестиционных возможностей аграрного сектора, в частности, через развитие ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения;

рациональное перераспределение земель сельскохозяйственного назначения и оптимизация их использования и тому подобное.

Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года:

вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства;

норма не будет распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Кто сможет покупать землю:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство;

иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юрлица Украины, с учетом связанных лиц:

в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины;

в пределах одной области – 8% земель;

в пределах Украины – 0,5% земель.

Справка Finance.ua:

25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Законопроектом предусматривается право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам, созданным по законодательству Украины, территориальным общинам и государству.

Сейчас в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, которые получили в собственность около 7 млн граждан.