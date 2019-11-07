0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 412 0

Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения

Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения

В Украине пенсию по возрасту вскоре будут назначать автоматически, а сделать расчет этих выплат можно будет онлайн.

Об этом говорится в Указе №837/2019 президента Зеленского о создании Кабинетом министров ряда законопроектов в этой сфере.

Читайте также: В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии – ПФУ

Как отмечается в указе, предусматривается введение предоставления подавляющего большинства административных услуг в электронном виде, прежде всего услуг, связанных с регистрацией места жительства, оформлением паспорта гражданина Украины и услуг в сфере пенсионного обеспечения, с обязательным учетом потребностей лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения и/или слуха.

До 31 декабря 2019 года должны ввести:

  • электронные услуги по назначению пенсий, получение информации для оформления листков нетрудоспособности, получение сведений о суммах выплаченных доходов, в частности путем создания специального мобильного приложения доступа к персональной странице пользователя таких услуг;
  • в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставление услуги по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии согласно соответствующим данным – “Пенсионный калькулятор”.

До 30 июня 2020 года должны ввести:

  • механизм автоматического, без обращения лица, назначения пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста;
  • обязательную профессиональную накопительную пенсионную систему для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей;

Как проверить свой страховой стаж

  • Адресный подход к оказанию комплексной социальной поддержки населению и создание действенной системы проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.