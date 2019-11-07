Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения

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В Украине пенсию по возрасту вскоре будут назначать автоматически, а сделать расчет этих выплат можно будет онлайн.
Об этом говорится в Указе №837/2019 президента Зеленского о создании Кабинетом министров ряда законопроектов в этой сфере.
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Как отмечается в указе, предусматривается введение предоставления подавляющего большинства административных услуг в электронном виде, прежде всего услуг, связанных с регистрацией места жительства, оформлением паспорта гражданина Украины и услуг в сфере пенсионного обеспечения, с обязательным учетом потребностей лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения и/или слуха.
До 31 декабря 2019 года должны ввести:
До 30 июня 2020 года должны ввести:
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