Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения

В Украине пенсию по возрасту вскоре будут назначать автоматически, а сделать расчет этих выплат можно будет онлайн.

Об этом говорится в Указе №837/2019 президента Зеленского о создании Кабинетом министров ряда законопроектов в этой сфере.

Читайте также: В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии – ПФУ

Как отмечается в указе, предусматривается введение предоставления подавляющего большинства административных услуг в электронном виде, прежде всего услуг, связанных с регистрацией места жительства, оформлением паспорта гражданина Украины и услуг в сфере пенсионного обеспечения, с обязательным учетом потребностей лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения и/или слуха.

До 31 декабря 2019 года должны ввести:

электронные услуги по назначению пенсий, получение информации для оформления листков нетрудоспособности, получение сведений о суммах выплаченных доходов, в частности путем создания специального мобильного приложения доступа к персональной странице пользователя таких услуг;

в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставление услуги по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии согласно соответствующим данным – “Пенсионный калькулятор”.

До 30 июня 2020 года должны ввести:

механизм автоматического, без обращения лица, назначения пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста;

обязательную профессиональную накопительную пенсионную систему для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей;