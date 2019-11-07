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НБУ назвал причины высокой прибыли банков (инфографика)

НБУ назвал причины высокой прибыли банков (инфографика)

Прибыль банковского сектора Украины в январе-сентябре составила 48,4 млрд грн – в 4,4 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за ноябрь 2019 года.

По данным НБУ, более половины прибыли сектора сформировал “ПриватБанк”. Из 76 действующих банков прибыльными были 66. Их прибыль составила 49,6 млрд грн.

Как отмечается в обзоре, отчисления в резервы сектора были лишь на 7,3% выше, чем в предыдущем квартале, но на 58,2% ниже, чем за девять месяцев прошлого года. Среди банков с существенными отчислениями в резервы были два госбанка и один банк с российским капиталом.

“Банковский сектор работает в благоприятных макроэкономических условиях: темпы роста депозитов достаточны для поддержания кредитования, а рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги обеспечивает высокую прибыль”, – говорится обзоре.

По данным НБУ, риски доходности банковского сектора в среднесрочном периоде являются умеренными.

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По материалам Finance.UA
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