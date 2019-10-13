День финансов, 18 октября: госбюджет-2020, экономия на отоплении, налоги для таксистов

Пятница, 18 октября. О госбюджете-2020, зарплатах и налогах.

Госбюджет-2020. Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2020 год, что означает принятие госбюджета в первом чтении. Основные показатели по ссылке.

Законопроект о борьбе с отмыванием доходов. Правительство предложило несколько способов борьбы с отмыванием доходов. Так, планируется обязать платежные системы сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с отмыванием доходов.

Как экономить на отоплении до 50%. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что уменьшить счета в платежках можно с помощью программ софинансирования ремонтов жилых домов – «70/30%» и «Капремонты». По его словам, этими программами воспользовались более 500 столичных многоэтажек. За отопительный сезон 2018-2019 каждая квартира сэкономила в среднем 9 тысяч гривен.

Таксистов планируют обложить налогами. Как сообщает помощник депутата “Слуги народу” Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко, в Украине давно следовало создать регуляторную базу для функционирования безопасного и легального такси. Сейчас рассматривается несколько концепций по налогообложению услуг такси и перевозчиков.

Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн. Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2020 год их предложений. Профсоюзы предлагают установить с 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5640 грн, а минимальную зарплату в размере 7276 грн.