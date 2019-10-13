День финансов, 18 октября: госбюджет-2020, экономия на отоплении, налоги для таксистов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница, 18 октября. О госбюджете-2020, зарплатах и налогах.
Госбюджет-2020. Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2020 год, что означает принятие госбюджета в первом чтении. Основные показатели по ссылке.
Законопроект о борьбе с отмыванием доходов. Правительство предложило несколько способов борьбы с отмыванием доходов. Так, планируется обязать платежные системы сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с отмыванием доходов.
Как экономить на отоплении до 50%. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что уменьшить счета в платежках можно с помощью программ софинансирования ремонтов жилых домов – «70/30%» и «Капремонты». По его словам, этими программами воспользовались более 500 столичных многоэтажек. За отопительный сезон 2018-2019 каждая квартира сэкономила в среднем 9 тысяч гривен.
Таксистов планируют обложить налогами. Как сообщает помощник депутата “Слуги народу” Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко, в Украине давно следовало создать регуляторную базу для функционирования безопасного и легального такси. Сейчас рассматривается несколько концепций по налогообложению услуг такси и перевозчиков.
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн. Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2020 год их предложений. Профсоюзы предлагают установить с 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5640 грн, а минимальную зарплату в размере 7276 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против8 ч. назад - 951 13
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство5 ч. назад - 1847 6
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1993 5
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ5 ч. назад - 4592 4
Украинцы "заработают" на общем декларировании - ГетманцевВчера, 15:48 - 1735 4
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ5 ч. назад - 4592 4
Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia17 ч. назад - 2020
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1993 5
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство5 ч. назад - 1847 6
Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)7 ч. назад - 1801 1
Volvo представила свой первый электромобильВчера, 12:10 - 481
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Позавчера, 12:10 - 492
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1213
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1520
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2356