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Кличко рассказал, как киевляне могут экономить на отоплении до 50%

Кличко рассказал, как киевляне могут экономить на отоплении до 50%

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как можно значительно уменьшить счета в платежках.

Об этом говорится в видео, которое мэр разместил на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний день программами софинансирования ремонтов жилых домов – «70/30%» и «Капремонты» воспользовались более 500 столичных многоэтажек. Механизмы реальной экономии на оплате за отопление, электричество, горячую воду город разработал в 2015 году. Алгоритм простой – 70% стоимости энергоэффективных мероприятий или капремонта дома выделяет городской бюджет, а 30% – собирают жильцы», – отметил Кличко.

Как экономить на коммуналке 2019

На условиях софинансирования в доме осуществляется комплекс мероприятий, которые позволяют значительно уменьшить счета в платежках. Наибольшей является экономия на тепловой энергии.

Мэр привел пример такой экономии: «В доме по улице Гмыри, жильцы которого приобщились к программе, за отопительный сезон 2018-2019 каждая квартира сэкономила в среднем 9 тысяч гривен. А жители всего дома суммарно – почти 2 миллиона гривен, – отметил Виталий Кличко.

С 15 октября по 15 ноября город принимает заявки на участие в программе «70/30%» на 2020 год.

Справка Finance.ua

  • По сообщению “Нафтогаза”, газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%.
  • Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября.
По материалам Finance.UA
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