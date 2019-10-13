В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов

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В Украине давно следовало создать регуляторную базу для функционирования безопасного и легального такси.
Об этом пишет помощник депутата “Слуги народу” Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко на своей странице в Фейсбуке.
В настоящее время рассматриваются несколько концепций по налогообложению услуг такси и перевозчиков.
Одну из них, довольно действенную, помощник депутата предлагает позаимствовать у Польши, где введена следующая система фискального контроля:
Преимущества такого варианта:
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