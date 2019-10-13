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В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов

В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов

В Украине давно следовало создать регуляторную базу для функционирования безопасного и легального такси.

Об этом пишет помощник депутата “Слуги народу” Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко на своей странице в Фейсбуке.

В настоящее время рассматриваются несколько концепций по налогообложению услуг такси и перевозчиков.

Одну из них, довольно действенную, помощник депутата предлагает позаимствовать у Польши, где введена следующая система фискального контроля:

  • диспетчерские посредники – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, ведет деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает информацию о каждой поездке. За незаконное посредничество – крупные штрафы;
  • разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, средний и малый бизнес) и на заказ (любители, непостоянный доход, самозанятые);
  • кроме 2 и 3 группы, добавляем также первую группу единого налога как более функциональную альтернативу патентованию.

Преимущества такого варианта:

  • более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство;
  • предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;
  • в паре диспетчерская-перевозчик контроль оборотов эффективен;
  • в паре диспетчерская-перевозчик и одни, и другие подпадают под действие законопроекта 1053/1073.

Справка Finance.ua

  • Ведение деятельности по перевозке пассажиров на такси или легковых автомобилях без должным образом оформленной лицензии карается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан от 17 000 до 34 000 грн.
По материалам Finance.UA
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