В "Слуге народа" предлагают обложить налогом таксистов

В Украине давно следовало создать регуляторную базу для функционирования безопасного и легального такси.

Об этом пишет помощник депутата “Слуги народу” Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко на своей странице в Фейсбуке.

В настоящее время рассматриваются несколько концепций по налогообложению услуг такси и перевозчиков.

Одну из них, довольно действенную, помощник депутата предлагает позаимствовать у Польши, где введена следующая система фискального контроля:

диспетчерские посредники – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, ведет деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает информацию о каждой поездке. За незаконное посредничество – крупные штрафы;

разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, средний и малый бизнес) и на заказ (любители, непостоянный доход, самозанятые);

кроме 2 и 3 группы, добавляем также первую группу единого налога как более функциональную альтернативу патентованию.

Преимущества такого варианта:

более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство;

предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;

в паре диспетчерская-перевозчик контроль оборотов эффективен;

в паре диспетчерская-перевозчик и одни, и другие подпадают под действие законопроекта 1053/1073.

Справка Finance.ua