Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходов

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Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Как предлагают усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга:
Обязанности для платежных систем:
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