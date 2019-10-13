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Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходов

Как Правительство предлагает бороться с отмыванием доходов

Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Как предлагают усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга:

  • ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и приведение ее в соответствие с международной;
  • применить риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;
  • увеличить пороговую сумму и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг. Остается обязательство сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (в данный момент 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;

Обязанности для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
  • устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Справка Finance.ua

  • 25 сентября Кабинет Министров поддержал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленного на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
По материалам Finance.UA
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