Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ

Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2020 год их предложений, среди которых установление прожиточного минимума не менее 5,6 тыс. грн.

Об этом говорится в заявлении ФПУ .

Профсоюзы предлагают установить:

С 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5640 грн.

Минимальную зарплату в размере – 7276 грн.

Должностной оклад (тарифную ставку) работника первого тарифного разряда на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Справка Finance.ua

В Минфине сообщили, что минимальная зарплата будет составлять 4723 грн;

Как прогнозировали в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн.

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