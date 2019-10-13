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Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ

Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ

Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2020 год их предложений, среди которых установление прожиточного минимума не менее 5,6 тыс. грн.

Об этом говорится в заявлении ФПУ.

Профсоюзы предлагают установить:

  • С 1 января 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5640 грн.
  • Минимальную зарплату в размере – 7276 грн.
  • Должностной оклад (тарифную ставку) работника первого тарифного разряда на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Справка Finance.ua

  • В Минфине сообщили, что минимальная зарплата будет составлять 4723 грн;
  • Как прогнозировали в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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