День финансов, 17 октября: прогноз курса доллара от бизнеса, законы об обличителях коррупции и верификации

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В четверг, 17 октября, Верховная Рада принимала такие законы:
О верификации (проверке) и мониторинге государственных выплат. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что проверка информации, влияющей на определение права и размер государственных выплат, позволит сделать более справедливой систему социального обеспечения в Украине, оптимизировать бюджетные расходы и сэкономить ресурсы бюджета.
Об обличителях коррупции. Законопроект №1010 “О внесении изменений в закон “О предотвращении коррупции” определяет правовой статус обличителей коррупции, а также определяет выплату вознаграждения заявителю.. Выплата вознаграждения предусмотрена для тех случаев, когда причиненный коррупционными действиями ущерб государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
О процедуре аудита на автодорогах. Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог”. Закон направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений в отношении составляющих автомобильных дорог.
О создании e-системы в сфере строительства. Законопроект № 1081 направлен на улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.
Не только о законах:
Подписан указ о моратории на проверку ФЛП на 2 года. Своим указом Президент поручил Кабинету Министров создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса. За две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.
Бизнес дал прогноз курса доллара на ближайший год. Национальный банк провел опрос руководителей компаний в III квартале 2019 года. По его результатам, бизнес улучшил ожидания по росту экономики и замедлению инфляции, а также спрогонозировал курс доллара на следующих 12 месяцев. Почти треть компаний ожидают, что курс не превысит 27,00 грн/долл.
О том, как сохранить свои деньги, когда курс “качает”, и в какую валюту лучше вкладывать деньги, рассказывает наш эксперт в новом видео от Finance.ua.
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