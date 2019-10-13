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Рада приняла законопроект о создании e-системы в сфере строительства

Рада приняла законопроект о создании e-системы в сфере строительства

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом законопроект № 1081 о совершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов.

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Проект закона № 1081 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства направлен на улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

За время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 204 поправки и предложения, 97 из которых были учтены – 11 частично, 32 редакционно. Отклонены 60 поправок, а 4 внесены для определения в ВРУ.

По материалам УНН
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