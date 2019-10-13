0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Рада приняла процедуру аудита на автодорогах: что это даст

Рада приняла процедуру аудита на автодорогах: что это даст

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог”.

Закон поддержали 316 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Документ дополняет закон «Об автомобильных дорогах» новой статьей по аудиту безопасности автомобильных дорог.

Закон направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений в отношении составляющих автомобильных дорог.

Законом предусмотрены:

  • Своевременный аудит безопасности дорог, что позволит устранить пробелы на стадии проектирования, не расходуя средства на строительство.
  • Сокращение времени и средств, которые могут быть потрачены на перепроектирование на более поздних стадиях.
  • Создание условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры.
  • Привлечение европейских фондов и инвестиций, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось о завершении ремонта стратегически важной трассы «Запорожье – Мариуполь».
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.