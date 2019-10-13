Рада приняла процедуру аудита на автодорогах: что это даст

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Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог”.
Закон поддержали 316 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Документ дополняет закон «Об автомобильных дорогах» новой статьей по аудиту безопасности автомобильных дорог.
Закон направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений в отношении составляющих автомобильных дорог.
Законом предусмотрены:
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