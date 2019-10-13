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ВР приняла закон об обличителях коррупции

ВР приняла закон об обличителях коррупции

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1010 “О внесении изменений в закон “О предотвращении коррупции” об обличителях коррупции”.

Автором законопроекта является Президент Владимир Зеленский.

За проект закона во втором чтении проголосовали 252 нардепа.

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции:

  • права и гарантии защиты обличителей;
  • нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации;
  • предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Выплата вознаграждения:

  • Осуществляется сразу после решения суда и не зависит от возврата причиненного государству ущерба.

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  • Выплата вознаграждения предусмотрена для тех случаев, когда причиненный коррупционными действиями ущерб государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • Распределение вознаграждения между несколькими обличителями осуществляется “в равных частях”.

Справка Finance.ua

  • Законопроект №1010 был внесен в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа 2019 года.
По материалам Finance.UA
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