Бизнес дал прогноз курса доллара на ближайший год (инфографика)

Национальный банк провел опрос руководителей компаний в III квартале 2019 года. По его результатам, бизнес улучшил ожидания по росту экономики и замедлению инфляции.

Об этом сообщается на странице НБУ в Фейсбуке.

Уровень деловой активности предприятий остается высоким: индекс деловых ожиданий ( ИДО ) на следующие 12 месяцев составляет 115,3%. Значение индекса более 100 означает преобладание в обществе позитивных экономических настроений.

Инфляционные ожидания – улучшение наблюдается третий квартал подряд.

Бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев уже на уровне 6,9% (во II квартале 7,7%, в I квартале – 9%).

Курс доллара – в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,96 грн/долл. США .

Почти треть компаний – 32,3% – ожидают, что курс не превысит 27,00 грн/долл. США .

Объемы производства – в следующие 12 месяцев продолжают улучшаться. 39,5% компаний ожидают высокие темпы их роста. Только 9,1% предпринимателей ожидают снижения объемов производства.

Заработная плата – каждая шестая компания прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. В то же время подавляющее большинство предприятий (64,1%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

Справка Finance.ua