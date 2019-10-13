Получателей соцвыплат будут проверять: ВР приняла законопроект

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №1231 о верификации (проверке) и мониторинге государственных выплат.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Читайте также: Будут ли штрафовать украинцев за неправомерное получение субсидий
Что это значит.
Верификация соцвыплат – это сбор и проверка достоверности информации для назначения, начисления и/или проведения госвыплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в реестрах.
Кого будут проверять.
Проверка коснется всех граждан, которые получают помощь от государства, в том числе пенсии, льготы, субсидии, стипендии, пособия и другие выплаты, которые производятся за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Для чего это нужно.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что проверка информации, влияющей на определение права и размер государственных выплат, позволит сделать более справедливой систему социального обеспечения в Украине, оптимизировать бюджетные расходы и сэкономить ресурсы бюджета.
В Минфине сообщили, какая социальная поддержка граждан заложена в проекте Госбюджета-2020:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 7010 9
Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформаВчера, 21:33 - 993 6
Должники «Киевводоканала»: за что могут отключить воду7 ч. назад - 726 6
Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - ЮжанинаВчера, 13:52 - 1308 6
Дубилет предложил продать часть зданий министерств7 ч. назад - 667 5
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 7010 9
Бизнес дал прогноз курса доллара на ближайший год (инфографика)5 ч. назад - 1697 1
День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газВчера, 17:50 - 1642
Президент подписал закон о "сплите"Вчера, 19:03 - 1221
ФГВФЛ окончательно ликвидировал еще один банкВчера, 16:43 - 1137
Volvo представила свой первый электромобиль4 ч. назад - 139
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Вчера, 12:10 - 374
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1096
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1409
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2251