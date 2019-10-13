Получателей соцвыплат будут проверять: ВР приняла законопроект

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №1231 о верификации (проверке) и мониторинге государственных выплат.

Об этом сообщается на сайте ВР.

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Что это значит.

Верификация соцвыплат – это сбор и проверка достоверности информации для назначения, начисления и/или проведения госвыплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в реестрах.

Кого будут проверять.

Проверка коснется всех граждан, которые получают помощь от государства, в том числе пенсии, льготы, субсидии, стипендии, пособия и другие выплаты, которые производятся за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Для чего это нужно.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что проверка информации, влияющей на определение права и размер государственных выплат, позволит сделать более справедливой систему социального обеспечения в Украине, оптимизировать бюджетные расходы и сэкономить ресурсы бюджета.

Справка Finance.ua:

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