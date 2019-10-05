День финансов, 8 октября: топ-5 популярных электрокаров, фискальные чеки и интернет-магазины, прогноз по курсу на 2019-2020

Вторник, 8 октября: кто имеет право на досрочный выход на пенсию, и что украинцы думают про открытие рынка земли:

Открытие рынка земли. А что думают украинцы? 73% украинцев против открытия рынка земли. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”. Согласно результатам опроса, только 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Еще один прогноз по курсу на 2019-2020. Чего ждать? Среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году – 27,3 грн/доллар. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Индексация доходов в октябре. Кому “светит”? Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII. Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн. Повысятся доходы таких категорий населения..

Фискальные чеки в интернет-магазинах. Где выдают? Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «Тест» проверял, как интернет-магазины выдают фискальные чеки и какой механизм используют при возврате товара. К исследованию привлекли 20 популярных онлайн-магазинов. В итоге 6 магазинов выдали фискальный чек при обоих видах доставки, еще 2 магазина – при одном, 7 онлайн-платформ не выдали фискального чека вообще.

Топ-5 легковых электрокаров в Украине. Кто в лидерах? С начала года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей. Из них 397 коммерческих и 5081 легковой. Самыми ходовыми на рынке электромобилей оказались подержанные машины возрастом до 5 лет.