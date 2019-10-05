Эксперты улучшили прогноз курса гривны к доллару на 2019-2020

Среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году – 27,3 грн/доллар. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в апреле 2019 года (28,0 грн/доллар на 2019 годи и 29,18 грн/доллар в 2020 году).

Консенсус-прогноз – это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

При этом медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.