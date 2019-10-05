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Кому проиндексируют доходы в октябре

Кому проиндексируют доходы в октябре

Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII. Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн.

Повысятся следующие доходы граждан:

  • зарплата;
  • пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца;
  • алименты, которые начисляются как процент от оклада;
  • пособие для безработных и тех, кто проходит переподготовку;
  • деньги на содержание военных;
  • компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.

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Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100 процентов.

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Показатели сумм индексации заработной платы предоставлены с учетом величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 июля 2019 года утвержден в размере 2007 грн., и с учетом полной нормы отработанного рабочего времени в месяце.

Важно отметить:

  • в случае если лицо работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени, а выплачивается пропорционально отработанному времени;
  • если работник отработал неполный рабочий месяц, например, находился в отпуске или на больничном, то сумма индексации выплачивается пропорционально отработанным дням или часам;
  • если работник не отработал ни одного дня в месяце, то индексация заработной платы за этот месяц не производится.

По материалам Finance.UA
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