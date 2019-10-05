Кому проиндексируют доходы в октябре

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Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII. Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн.
Повысятся следующие доходы граждан:
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Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100 процентов.
Показатели сумм индексации заработной платы предоставлены с учетом величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 июля 2019 года утвержден в размере 2007 грн., и с учетом полной нормы отработанного рабочего времени в месяце.
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