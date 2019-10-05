Кому проиндексируют доходы в октябре

Индексация денежных доходов граждан Украины регулируется законом No1282-ХII . Соответственно, в октябре предусмотрена очередная индексация. Прибавка составит 214,75 грн.

Повысятся следующие доходы граждан:

зарплата;

пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца;

алименты, которые начисляются как процент от оклада;

пособие для безработных и тех, кто проходит переподготовку;

деньги на содержание военных;

компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.

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Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100 процентов.

Показатели сумм индексации заработной платы предоставлены с учетом величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 июля 2019 года утвержден в размере 2007 грн., и с учетом полной нормы отработанного рабочего времени в месяце.

Важно отметить: