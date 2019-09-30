Когда в Украине прожиточный минимум будет 4 тысячи — версия Гончарука

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Чтобы украинцам установить прожиточный минимум на уровне 4 тыс. гривен, экономика должна вырасти хотя бы на треть.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
“Чтобы обеспечить каждого человека в Украине таким прожиточным минимумом, нам нужно вырасти очень сильно – по нашим подсчетам, минимум на 33% экономика должна вырасти, чтобы каждый человек, нуждающийся в такой помощи от государства, получил достаточно денег и не оказался за чертой бедности”, – сказал он.
Хотя, как уточнил Гончарук, в ближайшие годы добиться этого будет сложно, но Кабмин постарается приблизиться к решению вопроса.
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