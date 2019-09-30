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Когда в Украине прожиточный минимум будет 4 тысячи — версия Гончарука

Когда в Украине прожиточный минимум будет 4 тысячи — версия Гончарука

Чтобы украинцам установить прожиточный минимум на уровне 4 тыс. гривен, экономика должна вырасти хотя бы на треть.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Чтобы обеспечить каждого человека в Украине таким прожиточным минимумом, нам нужно вырасти очень сильно – по нашим подсчетам, минимум на 33% экономика должна вырасти, чтобы каждый человек, нуждающийся в такой помощи от государства, получил достаточно денег и не оказался за чертой бедности”, – сказал он.

Хотя, как уточнил Гончарук, в ближайшие годы добиться этого будет сложно, но Кабмин постарается приблизиться к решению вопроса.

Мои Fiнансы:

  • В настоящее время прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2007 грн, для нетрудоспособных – 1564 грн.
  • С 1 июля 2020 года предлагают увеличить прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц до 2118 грн.
  • С 1 декабря 2020 года – до 2189 грн.
По материалам Finance.UA
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