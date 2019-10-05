Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)

В связи с принятием законопроектов, которыми власти расширили сферу применения кассовых аппаратов, исследователи решили проверить, будут ли интернет-магазины с Украины выдавать фискальные чеки после покупки и какой механизм используют при возврате товара.

Об этом свидетельствует исследование Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест», результаты которого представили в пресс-центре «Интерфакс».

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Кого проверяли. К исследованию залучили 20 популярных онлайн-магазинов: 27.uа, aks.ua, allo.ua, all-service.com.ua, brain.com.ua, citrus.ua, city.com.ua, comfy.ua, eldorado.ua, elmir.ua, itbox.ua, f.ua, foxtrot.com.ua, mobilluck.ua, repka.ua, rozetka.com.ua, skidka.ua, stylus.ua, telemart.ua, ttt.ua.

Как действовали. В период апрель-август этого года в магазинах осуществляли покупки техники, которую можно ремонтировать по гарантийному талону – фискальный чек для такой техники обязательный к выдаче. Было использовано два варианта покупки – доставка и самовывоз, и разные способы оплаты – наложенный платеж, перевод и расчет наличными.

Результаты исследования. В результате, 6 магазинов выдали фискальный чек при обоих видах доставки, еще 2 магазина – при одном, 7 онлайн-платформ не выдали фискального чека вообще.







Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программное обеспечение регистраторов расчетных операций ( РРО ).