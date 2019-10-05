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Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)

Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)

Поддерживают введение продажи земель сельскохозяйственного назначения 19% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Согласно результатам опроса:

  • 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения,
  • 73% – против этой инициативы,
  • 8% – не определились.

Основные преимущества введения рынка земли сельскохозяйственного назначения:

  • владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%);
  • продажа земли будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%);
  • продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%);
  • это позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%);
  • это позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%).

Главными рисками внедрения продажи земель опрошенные считают:

  • земля может быть выкуплена иностранцами (41%);
  • владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%),
  • есть опасность ввиду несовершенства действующего законодательства (31%);
  • вероятность массовой скупки земли олигархами (23%).

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 года Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли.
  • Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
  • Фермерам обещают предоставить государственную финансовую поддержку на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса. При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции.
По материалам Finance.UA
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