Топ-5 популярных легковых электрокаров в Украине

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С начала года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей. Из них 397 коммерческих и 5081 легковой.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
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“По сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, работающую исключительно на электротяге, вырос в два раза, а на легковые электромобили – на 42 процента”, – говорится в сообщении ассоциации.
Как сообщается, 91% всех ввезенных электрокаров – подержанная техника.
Самыми ходовыми на рынке электромобилей оказались подержанные машины возрастом до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9 процентов.
Самые популярные электромобили:
В части коммерческих электромобилей наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.
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