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Топ-5 популярных легковых электрокаров в Украине

Топ-5 популярных легковых электрокаров в Украине

С начала года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей. Из них 397 коммерческих и 5081 легковой.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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“По сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, работающую исключительно на электротяге, вырос в два раза, а на легковые электромобили – на 42 процента”, – говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщается, 91% всех ввезенных электрокаров – подержанная техника.

Самыми ходовыми на рынке электромобилей оказались подержанные машины возрастом до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9 процентов.

Самые популярные электромобили:

  • Nissan Leaf – 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели.
  • Tesla Model S – 435 украинских номеров за 9 месяцев.
  • BMW i3 – 276 регистраций.
  • Volkswagen е-Golf – 238 регистраций.
  • Fiat 500e – 225 регистраций.

В части коммерческих электромобилей наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

По материалам Finance.UA
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