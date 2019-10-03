Какие б/у авто предпочитают украинцы (данные за сентябрь)

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В сентябре жители Украины зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей.
Эта цифра выросла по сравнению с прошлым месяцем более чем в три раза.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля таких автомобилей на первичном рынке увеличилась до 76%.
Самое популярное б/у авто – был Volkswagen Passat.
(1460 авто)
Вторым стал Renault Megane (1315 авто этой модели).
На третьем месте – Skoda Octavia (1203 растаможенных и зарегистрированных авто).
Четвертое место – Volkswagen Golf (912 регистраций).
Пятое место – Ford Focus (798 шт).
Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей.
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