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Какие б/у авто предпочитают украинцы (данные за сентябрь)

Какие б/у авто предпочитают украинцы (данные за сентябрь)

В сентябре жители Украины зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей.

Эта цифра выросла по сравнению с прошлым месяцем более чем в три раза.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля таких автомобилей на первичном рынке увеличилась до 76%.

Самое популярное б/у авто – был Volkswagen Passat.
(1460 авто)

Вторым стал Renault Megane (1315 авто этой модели).

На третьем месте – Skoda Octavia (1203 растаможенных и зарегистрированных авто).

Четвертое место – Volkswagen Golf (912 регистраций).

Пятое место – Ford Focus (798 шт).

Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей.

По материалам Finance.UA
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