День финансов, 4 октября: цифровые права с помощью Привата, заработок на онлайн-обмене, подбор кредита через терминал

В пятницу, 4 октября. Как реагировать на падение курса, как заработать на обмене валюты онлайн и оформить кредит через терминал.

ПриватБанк и цифровые права. ПриватБанк подключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов. Благодаря новшеству, получить электронную подпись можно будет по технологии SmartID, а студенческий билет будет в приложении на смартфоне.

Правительство и борьба с бедностью. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 30/10. То есть 30% расходов пойдут на социальное обеспечение и 70% расходов на развитие.

Подбор кредита и платежные терминалы. Finance.ua продолжает развивать и улучшать технологические решения для ваших нужд. Уже с октября, благодаря договоренности портала с платежной сетью City24, получить выгодное кредитное предложение с индивидуальным и бесплатным подбором от Finance.ua можно будет в 2500 терминалах Киева и области.

Зарплаты и финпотребности. Как показывают результаты опроса компании Research & Branding Group, при условии работы на одном рабочем месте в среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн. Это вдвое выше реальной средней заработной платы, которая в августе 2019 года составила 10 537 грн.

Что происходит с курсом? В НБУ объясняют, что переживать не стоит. Колебание курса гривны, наблюдающееся в последнее время, является закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Национальным банком Украины, заявил глава НБУ Яков Смолий. При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривны.

Онлайн-обмен валюты и заработок. Торговать валютой в интернете – это не только удобно, но и прибыльно. Оказывается, прибыль может составить больше, чем доход по депозиту с высокой процентной ставкой. Чтобы зарабатывать на онлайн-обмене, рекомендуем следовать пяти простым правилам.

Кстати, если хотите понимать, что будет с курсом дальше, посмотрите 🎥 новое видео Валютная лихорадка: последствия и что будет дальше?

А если вы занимаетесь развитием диджитал бизнеса, рекомендуем посетить Growth Marketing Stage. 🔥 16-17 октября хедлайнерами события станут эксперты компаний Philips, Johnson&Johnson, Preply, Skylum Software, Ajax Systems и 3D Hubs. Они поделятся своим опытом в том, как растить пользовательскую базу, удерживать существующих пользователей, выходить на новые рынки, оптимизировать воронку продаж. Больше о мероприятии тут.