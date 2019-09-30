ПриватБанк подключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

В Украине начато сотрудничество для внедрения технологии SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг”, – говорится в сообщении

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Как отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сегодня ПриватБанк запускает разработку и реализацию нескольких ключевых пилотных проектов в рамках концепции “государства в смартфоне”, при этом участие банка в проекте будет осуществляться на некоммерческой основе.

“Оформить водительское удостоверение или студенческий билет должно быть так же удобно и инновационно, как быть клиентом ПриватБанка, – отметил Петр Крумханзл. – Мы готовы оказать поддержку своими технологиями и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов».

Речь идет о таких проектах:

получение квалифицированной электронной подписи ( КЭП ) по технологии SmartID;

) по технологии SmartID; цифровое водительское удостоверение;

цифровой студенческий билет.

Как будет проходить процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП):

Можно провести с любого устройства подключенного к сети Интернет.

Неклиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН .

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам IT Андрея Гриценюка, электронный студенческий билет в смартфоне – более, чем цифровая версия «традиционного» студенческого пластикового билете, это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и студентов.

В рамках сотрудничества в сфере диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID до конца 2019-го года.