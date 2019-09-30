ПриватБанк подключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине начато сотрудничество для внедрения технологии SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“4 октября ПриватБанк и министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет объединить усилия цифрового ведомства и наиболее инновационного банка для развития и поддержки доступных, прозрачных, безопасных и наименее затратных электронных публичных услуг”, – говорится в сообщении
Читайте также: Как погасить кредит в ПриватБанке
Как отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, сегодня ПриватБанк запускает разработку и реализацию нескольких ключевых пилотных проектов в рамках концепции “государства в смартфоне”, при этом участие банка в проекте будет осуществляться на некоммерческой основе.
“Оформить водительское удостоверение или студенческий билет должно быть так же удобно и инновационно, как быть клиентом ПриватБанка, – отметил Петр Крумханзл. – Мы готовы оказать поддержку своими технологиями и квалифицированными специалистами для максимально быстрого запуска публичных цифровых услуг и сервисов».
Речь идет о таких проектах:
Как будет проходить процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП):
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам IT Андрея Гриценюка, электронный студенческий билет в смартфоне – более, чем цифровая версия «традиционного» студенческого пластикового билете, это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и студентов.
В рамках сотрудничества в сфере диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID до конца 2019-го года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шансы высоки: Газпром может получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»6 ч. назад - 744 6
За девять месяцев в бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов7 ч. назад - 311 6
Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы9 ч. назад - 1913 6
ФЛПам не будут запрещать предоставлять услуги - Гетманцев6 ч. назад - 1159 5
Смолий объяснил, что происходит с курсом гривны7 ч. назад - 3317 4
Межбанк: доллар "провалился"Вчера, 18:25 - 4101 1
Смолий объяснил, что происходит с курсом гривны7 ч. назад - 3317 4
Установление очередности наследования: что необходимо знатьВчера, 21:00 - 3207 4
Межбанк: пятница способна потрепать нервы6 ч. назад - 2858 1
Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы9 ч. назад - 1913 6
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1189
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1101
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1865
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2553
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2870