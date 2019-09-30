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Гончарук рассказал, как правительство будет бороться с бедностью

Гончарук рассказал, как правительство будет бороться с бедностью

Премьер-министр Алексей Гончарук представил план борьбы с бедностью.

Об этом он сообщил на совместной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей.

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По словам премьера, каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 30/10.

То есть 30% расходов пойдут на социальное обеспечение и 70% расходов на развитие.

Драйверами роста премьер назвал земельную реформу, малую и большую приватизацию, продажу проблемной задолженности в банках и легализацию азартных игр.

“Мы рассчитываем, что малая приватизация улучшится и в бюджет поступит 5-7 млрд гривен. Этот процесс уже точно сдвинут с мертвой точки”, – сказал премьер.

По материалам Економічна Правда
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