Подобрать кредит с помощью Finance.ua уже можно и в платежных терминалах

Finance.ua продолжает развивать и улучшать технологические решения для ваших нужд. Уже с октября, благодаря договоренности портала с платежной сетью City24 , получить выгодное кредитное предложение с индивидуальным и бесплатным подбором от Finance.ua можно будет в 2500 терминалах Киева и области.

Более того, с помощью платежного терминала City24 и услуги от Finance.ua оформить понравившееся вам кредитное предложение можно всего за несколько кликов.

Как получить предложение?

После любой операции в сети терминалов City24 появится баннер, при клике на который необходимо заполнить короткую заявку.

Необходимо ввести свои ФИО .

Далее ввести номер телефона.

После этого на номер будет выслано сообщение с выгодным кредитным предложением под 0,01%.

Как я могу погашать кредит?

В сети тех же терминалов наличными.