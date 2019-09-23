День финансов, 27 сентября: ФЛП за 10 минут, рекорд по коррупции, «виновники» укрепления гривны

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В пятницу, 27 сентября, хотим поделиться новой возможностью для ФЛП, коррупционным рекордом и сроками старта Smart-ID.
Импорт авто. Откуда везут? Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года составил 2,309 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 3,2 раза. Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии.
Укрепление гривны. Кто «виноват»? В НБУ решили объяснить причины укрепления гривны. Выделяют двух основных «виновников»: ІТ-отрасль и нерезидентов, которые активно скупают гривневые государственные ценные бумаги.
Мировой рекорд по коррупции. Кто «отличился»? Бывший мэр города Гуанчжоу, 57-летний Чжан Ци установил мировой рекорд по коррупции. Сотрудники местного антикоррупционного органа обнаружили в подвале его дома почти 13 тонн золота, а также наличные на сотни миллионов в долларовом эквиваленте. Такого объема драгметалла и денег хватило бы, чтобы дважды спасти Грецию от дефолта. Для сравнения, весь золотой запас Украины по состоянию на 2019 год оценивался в 24,3 тонны.
ФЛП за 10 минут. Как такое возможно? В Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами “Действие”(“Дія”), над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства. Вот что будет уметь приложение помимо открытия ФЛП за 10 минут.
Новый принцип растаможки авто. Что за вариант? В Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за “кубик”. О вероятности такого варианта рассказал Министр инфраструктуры Владислав Криклий. Это позволит избежать “спекуляций и коррупции”, отмечает он.
Smart-ID в Украине. Когда ждать? Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года. С его слов, Smart-ID позволит с помощью наших смартфонов подписывать бесплатно любую услугу.
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