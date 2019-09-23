Министр инфраструктуры предложил новый принцип растаможки авто

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В Украине предлагают ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в один-три доллара за “кубик”.
О вероятности такого варианта рассказал в интервью “Экономической правде” Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По его словам, нужно вывести максимально простую формулу для перерегистрации авто на иностранных номерах. Это позволит избежать “спекуляций и коррупции”.
“Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три за “кубик”, – говорит Криклий.
Он убежден, что простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от услуг разных оценщиков, ведь там, где начинается “тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция”.
При этом он говорит, что реализовать такой план очень сложно с точки зрения Минфина. Дело в том, что все поступления от растаможки “евроблях” и других автомобилей уже заложены в бюджет. Потом за эти средства строятся дороги и финансируется медицина с образованием.
Поэтому Криклий замечает, что только в сотрудничества Министерства инфраструктуры с Минфином возможно вывести рациональную формулу, потому что если граждане меньше заплатят налогов, где-то меньше государственные учреждения или проекты получат финансирование. Поэтому баланс найти довольно сложно, говорит он.
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