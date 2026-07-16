На портале «Дія» запустили голосовой чат

На портале «Дія» заработал новый голосовой функционал, позволяющий получать консультации по государственным услугам, находить информацию о личных данных и пользоваться сервисами с помощью голосовых запросов.
В «Дії» отмечают, что голосовой формат призван упростить взаимодействие с государственными сервисами для всех пользователей, особенно для тех, кому удобнее общаться голосом, а не вводить текст или читать информацию с экрана.
Как работает голосовой функционал
Пользователям достаточно озвучить вопросы, чтобы получить консультацию по государственным услугам, найти информацию о собственных данных или воспользоваться доступными сервисами.
Для начала работы необходимо нажать кнопку со звуковой волной на главной странице портала или в открытом чате Дія. AI и озвучить свой запрос.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что первый в мире национальный ИИ-агент доступен не только на портале, но и в приложении Дія. Пользоваться персональным ИИ-ассистентом и получать услуги можно прямо на смартфоне.
ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:
выписку о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге;
выписку о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;
уплата штрафов ПДД — Дія. AI отправляет штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.