На портале «Дія» запустили голосовой чат Сегодня 11:28

На портале «Дія» запустили голосовой чат

На портале «Дія» заработал новый голосовой функционал, позволяющий получать консультации по государственным услугам, находить информацию о личных данных и пользоваться сервисами с помощью голосовых запросов.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

В «Дії» отмечают, что голосовой формат призван упростить взаимодействие с государственными сервисами для всех пользователей, особенно для тех, кому удобнее общаться голосом, а не вводить текст или читать информацию с экрана.

Как работает голосовой функционал

Пользователям достаточно озвучить вопросы, чтобы получить консультацию по государственным услугам, найти информацию о собственных данных или воспользоваться доступными сервисами.

Для начала работы необходимо нажать кнопку со звуковой волной на главной странице портала или в открытом чате Дія. AI и озвучить свой запрос.

Система мгновенно обрабатывает обращение, отвечает голосом и дополнительно дублирует ответ в текстовом формате. История общения сохраняется, что позволяет вернуться к требуемой информации позже.

Голосовой режим активируется только после подтверждения настроек.

Для использования сервиса в общественных местах Дія. AI применяет интерактивную звуковую волну, которая реагирует на интонацию собеседника и делает взаимодействие более естественным.

Какие возможности поддерживает голосовой чат

Голосовой режим поддерживает все функции чата Дія.AI. В частности, пользователи могут голосом:

получить информацию о государственных услугах на портале «Дія»;

найти данные о своем ФЛП;

проверить страховой стаж;

заказать справку о доходах.

Система либо выполнит запрос, либо предложит дальнейшие действия для получения требуемой услуги.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что первый в мире национальный ИИ-агент доступен не только на портале, но и в приложении Дія. Пользоваться персональным ИИ-ассистентом и получать услуги можно прямо на смартфоне.

ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:

выписку о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге;

выписку о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;

уплата штрафов ПДД — Дія. AI отправляет штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.

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