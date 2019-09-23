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Вице-премьер Федоров рассказал, когда Украина начнет работать со Smart-ID

Вице-премьер Федоров рассказал, когда Украина начнет работать со Smart-ID

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

“Я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Это когда ты с помощью своего смартфона можешь подписать бесплатно любую услугу. Мы хотим, чтобы можно было скачать приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу”, – рассказал Федоров.

По его словам, “ПриватБанк” ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 года или в январе 2020 года запустить первое Smart-ID”.

Новий Приват24 – що змінилося

“Это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись”, – добавил он.

Федоров уверен, что использование этой технологии подхватят и другие банки.

Справка Finance.ua:

  • Smart-ID представляет собой бесплатное мобильное приложение для идентификации личности, с помощью которого пользователи могут обеспечить безопасный доступ к учётным записям банков или других электронных услуг, а также для подписания документов.
По материалам Украинская правда
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