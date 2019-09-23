В НБУ объяснили причины укрепления гривны

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Курс гривны, который в последнее время укрепился, зависит, в частности, от ситуации на рынке, которая сейчас благоприятная, ІТ-отрасли, ежегодно возрастающей, поддерживают курс в этом году и значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг.
Об этом рассказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари.
“Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки”, – цитирует чиновника пресс-служба регулятора.
По его словам, также стоит не забывать об ІТ-отрасли, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка, и гривна крепнет.
Также указано, что новый фактор, который поддерживает курс в этом году, – это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн.
“Фиксированный курс – как конфета, цена которой на самом деле очень высокая. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация – иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке”, – добавили в Нацбанке.
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