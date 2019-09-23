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Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупции

Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупции

Бывший мэр города Гуанчжоу, 57-летний Чжан Ци установил мировой рекорд по коррупции. Сотрудники местного антикоррупционного органа обнаружили в подвале его дома почти 13 тонн золота, а также наличные на сотни миллионов в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщает издание powerapple.com.

Такого объема драгметалла и денег хватило бы, чтобы дважды спасти Грецию от дефолта. Для сравнения, весь золотой запас Украины по состоянию на 2019 год оценивался в 24,3 тонны. Однако воспользоваться нажитым «непосильным трудом» богатством китайский чиновник не сможет. По законам КНР ему грозит смертная казнь.

Издание также отмечает, что Чжан Ци оказался также обладателем нескольких роскошных домов площадью более тысячи «квадратов». При этом он так и не смог объяснить следователям происхождение своего состояния.

Правоохранители провели в его доме обыск, поскольку уже месяц как подозревали чиновника в серьезных нарушениях закона. Арестовали его еще 6 сентября. За день до этого о планах силовиков он даже не догадывался, проведя день на конференции талантов провинции Хайнань в местном Народном зале.

С тех пор как председатель КНР Си Цзиньпин вступил в 2013 году в должность главы государства и объявил беспощадную борьбу с коррупцией, более 250 высокопоставленных чиновников были отстранены от должности. Под действие антикоррупционной кампании попали представители власти всех уровней: от деревенских чиновников до руководителей общенационального уровня.

По материалам УБР
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