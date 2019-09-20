День финансов, 25 сентября: прогноз курса гривны от JP Morgan, безвиз с еще одной страной, вознаграждение обличителям коррупции

Среда, 25 сентября. О вознаграждениях за сообщения о коррупции, изменениях в работе госслужащих, трендах рынка платежей и переводов.

Банкам разрешили округлять суммы операций. Нацбанк распространил на банки право округлять суммы кассовых операций. Решение приняли по предложению банковского сообщества из-за изъятия из обращения монет мелких номиналов.

Перезагрузка государственной власти. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Благодаря этому закону у госслужащих меняется структура оплаты труда: больше производительности — выше премия.

Обличители коррупции. В правительстве заявили, что согласно законопроекту об обличителях коррупции, на денежное вознаграждение могут претендовать только те, кто уличил топ-коррупционеров. Как сообщает народный депутат Галина Янченко, на ряд привилегий имеет право тот, кто знает конкретные факты и фамилии, документы на сумму более 10 млн грн и сообщает об этом в правоохранительные органы.

Законопроект о рынке земли подан в Раду. Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли. Согласно проекту закона, приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по цене, по которой она продается.

Безвиз с еще одной страной. Украина получила безвизовый режим с Колумбией. Безвизовый режим предусматривает разрешение на пребывание на территории другой страны гражданам без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Прогноз по курсу гривны от JP Morgan. Американский банк JP Morgan улучшил свой прогноз курса гривны до конца 2019 года. Банк ожидает, что доллар в Украине до конца 2019 года будет стоить 25,5 гривны. Накануне там прогнозировали, что курс будет на уровне 28 гривен за доллар.

Новинки и тренды денежных переводов. В новом видео на нашем Youtube-канале смотрите обзор конференции PayTech Ukraine 2019 о трендах рынка платежей и переводов Украины.