Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной

Украина получила безвизовый режим с Колумбией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Он сообщил о подписании соглашения с министром иностранных дел Колумбии Карлосом Холмсом

Подписание документа стало возможным после принятия правительством текста соглашения о взаимной отмене визовых требований, которое состоялось 18 сентября.

Безвизовый режим предусматривает разрешение на пребывание на территории другой страны гражданам без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.