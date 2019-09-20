У госслужащих изменится структура оплаты труда

После принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда. Данный закон упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

“Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Наконец-то мы сможем эффективно управлять государственными органами — видеть реальные результаты тех, кто действительно работает”, – говорится в сообщении.

Что именно меняется:

Вводится контрактная государственная служба. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена – спокойно работаешь, отсутствует результат — свободен.

Ликвидация бюрократических барьеров, замедлявших принятие кадровых решений при неэффективной работе госслужащих. Ранее таких работников не могли уволить годами из-за бюрократии.

Изменение структуры оплаты труда: больше производительности — выше премия.

Справка Finance.ua: