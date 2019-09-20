У госслужащих изменится структура оплаты труда

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После принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда. Данный закон упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
“Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Наконец-то мы сможем эффективно управлять государственными органами — видеть реальные результаты тех, кто действительно работает”, – говорится в сообщении.
Что именно меняется:
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