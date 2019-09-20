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У госслужащих изменится структура оплаты труда

У госслужащих изменится структура оплаты труда

После принятия законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти, которым вводится госслужба по контракту, у государственных служащих изменится структура оплаты труда. Данный закон упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

“Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Наконец-то мы сможем эффективно управлять государственными органами — видеть реальные результаты тех, кто действительно работает”, – говорится в сообщении.

Что именно меняется:

  • Вводится контрактная государственная служба. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена – спокойно работаешь, отсутствует результат — свободен.
  • Ликвидация бюрократических барьеров, замедлявших принятие кадровых решений при неэффективной работе госслужащих. Ранее таких работников не могли уволить годами из-за бюрократии.
  • Изменение структуры оплаты труда: больше производительности — выше премия.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозировал увеличение заработных плат государственных служащих на 30% в случае реализации подготовленной концепции реформирования оплаты труда.
  • Концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.
По материалам Finance.UA
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