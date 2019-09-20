Банки получили право округлять суммы кассовых операций

Национальный банк Украины с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов”, – говорится в сообщении.

Банки смогут округлить суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления НБУ об оптимизации обращения монет мелких номиналов.

Результаты округления являются другими операционными доходами/расходами банка.

Справка Finance.ua:

Округление общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам: