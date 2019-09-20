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В «Слуге народа» уточнили, кто сможет претендовать на вознаграждение за сообщения о коррупции

В «Слуге народа» уточнили, кто сможет претендовать на вознаграждение за сообщения о коррупции

Согласно законопроекту об обличителях коррупции, на денежное вознаграждение могут претендовать только те, кто уличил топ-коррупционеров.

Об этом заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

«Если вы работаете, например, в каком-то государственном учреждении или на государственном предприятии, или в другой сфере, и вы длительное время наблюдаете коррупцию, вам известны конкретные факты и фамилии, возможно, какие-то документы, на сумму более 10 миллионов гривен, и вы сообщаете об этом в правоохранительные органы, то вы имеете право на ряд привилегий. Это юридическая защита, предоставление адвоката, это, при необходимости, предоставление охраны обличителю и членам семьи, а также денежное вознаграждение в пределах 10% (от разоблаченной суммы)», — пояснила депутат.

Она подчеркнула, что основная проблема, с которой сталкиваются обличители, — это риск потерять работу и иметь проблемы с дальнейшим трудоустройством.

«Важно, чтобы эта денежная награда была достаточно велика, чтобы, с одной стороны, мотивировать обличителей, а с другой стороны — гарантировать, что у них будут средства для существования на несколько лет, пока они ищут работу», — отметила Янченко.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» по отношению к разоблачителям коррупции. Изменения, в частности, предусматривают материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.

По материалам hromadske.tv
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